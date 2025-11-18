Haussuche am Tegernsee: Ziehen die Kaulitz-Zwillinge zurück nach Deutschland?

Bekommen die Bewohner:innen des Tegernseer Tals bald neue promintene Nachbarn? Wenn man den jüngsten Aussagen von Bill und Tom Kaulitz Glauben schenkt, könnte die idyllische Region schon bald zwei Rückkehrer aus Los Angeles begrüßen. Die Zwillinge von Tokio Hotel zeigen sich jedenfalls ziemlich angetan von der Gegend.

Umzug nach Deutschland: Kaulitz-Brüder auf Haussuche am Tegernsee

Aktuell leben Bill und Tom Kaulitz gemeinsam mit Toms Ehefrau, dem Model Heidi Klum (52), in Los Angeles. Doch die Verbundenheit zur alten Heimat reißt nicht ab. Erst vergangene Woche waren Klum und Tokio Hotel bei der Bambi-Verleihung in München zu Gast. Der Besuch scheint den Wunsch nach einem Rückzugsort in Deutschland bei Tom und Bill noch verstärkt zu haben.

Aber wird es die Pop-Rock Musiker wirklich nach Bayern ziehen? In einem Interview mit Antenne Bayern gaben sie sich sehr offen und scheinen aktuell mit dem Gedanken zu spielen. Bill Kaulitz gab außerdem einen Einblick in sein Privatleben, der in Zukunft einen Umzug zurück nach Deutschland begründen könnte: "Ich habe auch einen Flirt am Tegernsee, das passt ganz gut", sagte der Musiker.

Und dieser Flirt könnte sich tatsächlich zu etwas Handfestem entwickeln. Laut einer Vorabmeldung des Radio-Senders sagte Bill weiter: "Wir haben auch schon gesagt, wir wollen vielleicht herziehen." Sein Bruder Tom bestätigte die Überlegungen ohne Umschweife.