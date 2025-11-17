Tokio Hotel am Tegernsee?
Kaulitz-Brüder suchen an diesem Ort ein Haus - ziehen sie zurück nach Deutschland?
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Bekommen die Bewohner:innen des Tegernseer Tals bald neue promintene Nachbarn? Wenn man den jüngsten Aussagen von Bill und Tom Kaulitz Glauben schenkt, könnte die idyllische Region schon bald zwei Rückkehrer aus Los Angeles begrüßen. Die Zwillinge von Tokio Hotel zeigen sich jedenfalls ziemlich angetan von der Gegend.
Alle Staffeln "Germany's Next Topmodel" auf Joyn streamen
Umzug nach Deutschland: Kaulitz-Brüder auf Haussuche am Tegernsee
Aktuell leben Bill und Tom Kaulitz gemeinsam mit Toms Ehefrau, dem Model Heidi Klum (52), in Los Angeles. Doch die Verbundenheit zur alten Heimat reißt nicht ab. Erst vergangene Woche waren Klum und Tokio Hotel bei der Bambi-Verleihung in München zu Gast. Der Besuch scheint den Wunsch nach einem Rückzugsort in Deutschland bei Tom und Bill noch verstärkt zu haben.
Aber wird es die Pop-Rock Musiker wirklich nach Bayern ziehen? In einem Interview mit Antenne Bayern gaben sie sich sehr offen und scheinen aktuell mit dem Gedanken zu spielen. Bill Kaulitz gab außerdem einen Einblick in sein Privatleben, der in Zukunft einen Umzug zurück nach Deutschland begründen könnte: "Ich habe auch einen Flirt am Tegernsee, das passt ganz gut", sagte der Musiker.
Und dieser Flirt könnte sich tatsächlich zu etwas Handfestem entwickeln. Laut einer Vorabmeldung des Radio-Senders sagte Bill weiter: "Wir haben auch schon gesagt, wir wollen vielleicht herziehen." Sein Bruder Tom bestätigte die Überlegungen ohne Umschweife.
Wir gucken immer in der Stadt, die uns gefällt, direkt nach Immobilien, und ich kann euch sagen, wir halten die Augen offen.
Schon gesehen? Bill und Tom Kaulitz bei "Die Superduper Show"
Tegernsee-Traum: Wie ernst es Bill und Tom mit einem Zuhause in Bayern meinen
Besonders die Region rund um den Tegernsee hat es den beiden 36-Jährigen offenbar angetan. Ihre Vorstellung vom perfekten Zuhause klingt gewohnt selbstironisch und doch ein kleines bisschen ernst gemeint: ein "ganz bescheidenes Haus mit 800 Quadratmetern, Seeblick und sieben Bädern". Bandkollege Georg Listing (38) hält eine solche Entwicklung sogar für durchaus realistisch. Es sei "nicht unrealistisch, dass wir oder Teile von uns in Bayern mal heimisch werden".
Ob der Tegernsee tatsächlich bald ein neues Zuhause für die Kaulitz-Brüder wird, bleibt abzuwarten. Allerdings scheinen sie dem Gedanken gegenüber nicht abgeneigt zu sein besonders wenn sich ein passendes Objekt finden lassen sollte. Wie Tom lachend im Interview verriet, sollte es jedenfalls "möglichst günstig" sein.
Bill Kaulitz in der 5. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?"
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
