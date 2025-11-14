So viel Haut zeigte der BAMBI-Abend Lena Gercke und Yvonne Catterfeld: Die BAMBI-Looks, über die alle reden Veröffentlicht: Vor 31 Minuten von Sophia Huber Bei der 77. BAMBI-Verleihung rückten die Auftritte auf dem roten Teppich fast mehr in den Fokus als die Preisvergabe selbst. Bild: picture alliance/dpa Felix Hörhager

Auf dem roten Teppich spielt sich beim BAMBI mindestens genauso viel ab wie auf der Bühne. Diesmal sorgte vor allem Lena Gercke dafür, dass der Medienpreis kurz zur Nebensache wurde.

Die Gala fand wie gewohnt glamourös in den Bavaria Filmstudios bei München statt. Neben der Spannung um die Gewinner der goldenen Rehe war vor allem das Mode-Schaulaufen der Stars ein echter Hingucker. Einige entschieden sich für ausgesprochen freizügige Looks.

In Folge 8 aus Staffel 20 war Lena Gercke als Gastjurorin dabei Hier GNTM-Staffeln kostenlos auf Joyn schauen

Die Ex-"Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin lieferte gleich zu Beginn eines der gewagtesten Outfits. Ihr Kleid bestand aus schwarzer Spitze, die nur wenige Bereiche bedeckte, kombiniert mit transparentem Stoff, der vom Dekolleté bis zum Bauchnabel nahezu alles durchscheinen ließ.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Yvonne Catterfeld trägt eleganten Bauchfrei-Look Yvonne Catterfeld setzte auf ein komplett anderes, aber ebenso auffälliges Styling. Sie trug ein schwarzes Kleid, bei dem Oberteil und Rock lediglich durch feine Ketten verbunden waren. Perfekt, um die trainierte Körpermitte der 45-Jährigen in Szene zu setzen. Die Sängerin und ehemalige "The Voice"-Jurorin sorgte damit für eines der edelsten Bauchfrei-Outfits des Abends.

Yvonne Catterfeld im "kleinen Schwarzen" auf dem roten Teppich. Bild: picture alliance/dpa Felix Hörhager

Nicht nur Lena Gercke, auch Yvonne Catterfeld moderierte bei "The Voice of Germany" Streame jetzt die Folgen auf Joyn!