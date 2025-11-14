So viel Haut zeigte der BAMBI-Abend
Lena Gercke und Yvonne Catterfeld: Die BAMBI-Looks, über die alle reden
Veröffentlicht:von Sophia Huber
Auf dem roten Teppich spielt sich beim BAMBI mindestens genauso viel ab wie auf der Bühne. Diesmal sorgte vor allem Lena Gercke dafür, dass der Medienpreis kurz zur Nebensache wurde.
Die Gala fand wie gewohnt glamourös in den Bavaria Filmstudios bei München statt. Neben der Spannung um die Gewinner der goldenen Rehe war vor allem das Mode-Schaulaufen der Stars ein echter Hingucker. Einige entschieden sich für ausgesprochen freizügige Looks.
In Folge 8 aus Staffel 20 war Lena Gercke als Gastjurorin dabei
Die Ex-"Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin lieferte gleich zu Beginn eines der gewagtesten Outfits. Ihr Kleid bestand aus schwarzer Spitze, die nur wenige Bereiche bedeckte, kombiniert mit transparentem Stoff, der vom Dekolleté bis zum Bauchnabel nahezu alles durchscheinen ließ.
Yvonne Catterfeld trägt eleganten Bauchfrei-Look
Yvonne Catterfeld setzte auf ein komplett anderes, aber ebenso auffälliges Styling. Sie trug ein schwarzes Kleid, bei dem Oberteil und Rock lediglich durch feine Ketten verbunden waren. Perfekt, um die trainierte Körpermitte der 45-Jährigen in Szene zu setzen. Die Sängerin und ehemalige "The Voice"-Jurorin sorgte damit für eines der edelsten Bauchfrei-Outfits des Abends.
74 Jahre BAMBI
Der BAMBI gehört zu den bekanntesten Medienpreisen Deutschlands und wird 2025 erneut in vielen Kategorien vergeben. In diesem Jahr konnten unter anderem Heidi Klum, Michael "Bully" Herbig, Hazel Brugger, Cate Blanchett und Cher ein goldenes Reh mit nach Hause nehmen. Für sein Lebenswerk wurde zudem Schlagerstar Roland Kaiser geehrt.
Nicht nur Lena Gercke, auch Yvonne Catterfeld moderierte bei "The Voice of Germany"
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
