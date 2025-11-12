Was ein "Schimmelkäse" anrichten kann "Richtig peinliche Sache": Matthias Schweighöfers größter Dating-Reinfall Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Peter Falan P. Mittlerweile kann Matthias Schweighöfer über peinliche Vorfälle aus der Jugend lachen. Bild: IMAGO / APress

Selbst erfolgreiche Stars wie Matthias Schweighöfer bleiben offenbar nicht von katastrophalen Dating-Erfahrungen verschont. Im Interview verrät er, wie ein Lebensmittel zu einem der peinlichsten Erlebnisse seines Lebens geführt hat.

Matthias Schweighöfer enthüllt Dating-Fail aus der Jugend Bei der Münchener Premiere zu seinem neuen Kinofilm "Das Leben der Wünsche" hat Matthias Schweighöfer im Gespräch mit dem Online-Magazin "Bunte.de" eine peinliche Geschichte aus der Jugend ausgepackt. Vor 30 Jahren - vier Jahre bevor er seinen ersten TV-Einsatz in der Serie "Ärzte" hatte - ging er auf ein Date. Dass er dabei den ganzen Abend auf dem Klo verbrachte, hätte er sicherlich nicht erwartet. Grund dafür war ein verschimmelter Frischkäse, den er vor dem Treffen verspeiste. Den Schimmel entdeckte er erst später, doch da hatte sein Magen längst reagiert: Durchfall war die Folge. "Eine richtig peinliche Sache", wie sich Schweighöfer erinnert.

Ob es trotz der schlimmen Erfahrung zu weiteren Treffen gekommen ist und wie sein Date die Situation wahrnahm, hat er nicht verraten. Mittlerweile wird er über dieses kleine Dating-Malheur nur schmunzeln können. Schließlich ist er jetzt mit der Schauspielerin Ruby O. Fee liiert, hat zwei Kinder und feiert die Premiere seines neusten Fantasy-Dramas. Einen besseren Ausgang hätte sich sein 14-jähriges Ich wohl kaum ausmalen können.

"Das Leben der Wünsche": Davon handelt Matthias Schweighöfers nächster Film Familienvater Felix (Matthias Schweighöfer) steckt in einer Lebenskrise: Job weg, Ehe am Ende, heftiger Haarausfall. Dann bietet ihm ein geheimnisvoller Fremder drei Wünsche an. Felix wünscht sich kurzerhand, dass alle seine Wünsche wahr werden. Doch als Erfolg, Liebe und Haarpracht zurückkehren, zeigt sich schnell: Nicht jeder Wunsch führt ins Glück. In Erik Schmitts Drama geht es auch um das Thema Midlife-Crisis. Wie Matthias Schweighöfer im Alter von 44 Jahren damit umgeht, verriet er im "SAT.1-Frühstücksfernsehen".

