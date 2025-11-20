Schauspieler aus dem Ruhrpott Rosenkrieg bei "Der letzte Bulle"-Star Henning Baum privat: So wehrt er sich gegen eine "infame Behauptung" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Johanna Grauthoff "Der letzte Bulle"-Star Henning Baum (53). Bild: imago images/Revierfoto

Starke Muskeln, tiefe Stimme und sein einzigartiger Ruhrpott-Charme - Henning Baum ist ein richtiger Frauenschwarm! Vor allem seit seiner Rolle in der Serie "Der letzte Bulle". Doch wie skandalös lebt der Schauspieler abseits der Kamera?

Steckbrief Name : Henning Baum

Geburtstag : 20. September 1972

Geburtsort : Essen

Wohnort : Essen

Größe : 185 cm

Familienstand : Partnerin Christiane Meyer

Kinder: zwei Töchter und zwei Söhne

Authentischer Ruhrpott-Charme Henning Baum (53) ist Ruhrpott durch und durch. Sein Leben lang wohnt er schon in Essen und ist durch seine Heimat extrem geprägt. Seine Rolle als Essener Polizist Mick Brisgau in "Der letzte Bulle" ist daher wie auf ihn zugeschnitten. Von 2010 bis 2014 stand er für insgesamt 60 Episoden für die "Sat.1"-Kultserie vor der Kamera. Über 10 Jahre später gibt es jetzt endlich das große "Der letzte Bulle"-Comeback!

Zivildienst hat Henning Baum sehr geprägt Nach dem Abitur hatte Henning Baum erstmal ganz andere Pläne als Schauspieler zu werden. Eigentlich wollte der Arztsohn Medizin studieren oder Fallschirmjäger bei der Bundeswehr werden. Letztendlich hat er nach der Schule zunächst beim Deutschen Roten Kreuz in Essen seinen Zivildienst absolviert und dort eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. "Als Rettungssanitäter erlebt man jeden Tag Dramen, Unfälle mit Toten und Verletzten. Das war keine Übung, sondern das echte Leben", erzählt er der Zeitung "FAZ" über seine Zeit beim DRK.

Henning Baums erste Ehe und Kinder 1999 hat Henning Baum die Kostümbildnerin Corinna Baum kennengelernt. Sie begleitete ihn als Kostümbildnerin oft zu Dreharbeiten und war auch für die Kostüme bei "Der letzte Bulle" verantwortlich. 2003 folgte dann die Hochzeit. In Essen haben Corinna und Henning ihre eigene große Familie aufgebaut, in die beide jeweils einen Sohn aus früheren Beziehungen gebracht haben. Gemeinsam haben sie noch eine Tochter und einen Sohn bekommen. Henning Baum ist die Privatsphäre seiner Kinder enorm wichtig. Daher sind nicht einmal die Namen seiner Kinder bekannt.

Öffentlicher Rosenkrieg nach der Trennung Da Henning Baum sein Familienleben eigentlich auch privat hält, überraschte es umso mehr, dass die Trennung von Corinna und Henning in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. 2017 wurde bekannt, dass Ehepaar bereits seit zwei Jahren getrennte Wegen ging. Grund dafür sei eine neue Frau an der Seite des Schauspielers, die ausgerechnet eine damalige gute Freundin von Corinna war - Christiane Meyer. Alles sprach gegen Henning Baum, weshalb er sich in einem BILD-Interview selber zu Wort melden wollte:

Es wurde geschrieben, dass ich für meine neue Partnerin meine Frau verlassen habe. Das ist eine geradezu infame Behauptung. Das stimmt nicht. Henning Baum (2017)

Die beiden Ex-Partner haben mit einem schmerzhaften Rosenkrieg angefangen, den sie öffentlich ausgetragen haben. Mit gegenteiligen Vorwürfen haben sie immer wieder erneut Öl ins Feuer gegossen. Denn auch seine Ex-Frau wollte die Schlagzeilen zu ihrer Trennung nach 15 Jahren Beziehung nicht unkommentiert lassen: "Wir sind seit knapp zwei Jahren getrennt, die beiden sind seit drei Jahren zusammen. Natürlich hatte er sein Verhältnis schon, als wir noch zusammen waren", erzählte sie 2017 dem "Bunte"-Magazin. Die gegenseitigen Vorwürfe der beiden hörten nicht auf, sodass Corinna auch immer wieder von früheren Affären ihres Mannes berichtete, die sie ihm immer verziehen hatte.

Natürlich ist es schwierig, eine Ehe zu führen, mit einem Mann, der als Sexsymbol gilt. Aber für mich war immer klar, wir sind ein Team, und das, was wir haben, ist größer. Corinna Baum im "Bunte"-Interview (2017)

2019 hat sich das Ehepaar dann endgültig scheiden lassen. Corinna Baum lebt schon seit 2017 mit den beiden gemeinsamen Kindern und ihrem Sohn in Berlin und kümmert sich hauptsächlich um die Kinder.

Mit 44 Jahren nochmal Papa geworden Nach der Scheidung ist Henning Baum weiterhin in Essen geblieben und wohnt dort mit seiner neuen Lebensgefährtin Christiane Meyer. Sie ist Physiotherapeutin, Osteopathin und Heilpraktikerin und hat selber ein Kind aus ihrer vergangenen Beziehung mitgebracht. 2016 bekamen sie eine Tochter.

Henning Baum: Glaube als wichtiger Bestandteil Nicht nur seine Familie und enorm viel Sport prägen den Alltag von Henning Baum, sondern auch sein Glaube. Der bildet das Fundament seines Denkens und Handelns, wie er vor kurzem im Interview erzählt hat. Seinen Glauben und vor allem das Thema Nächstenliebe hat der 53-Jährige auch in die Erziehung seiner Kinder einfließen lassen.

Es heißt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das muss man seinen Kindern gar nicht beibringen, das muss man vorleben. Und dann überträgt sich das. Henning Baum im "Frau im Spiegel"-Interview (2025)

Nachhaltiges und umweltbewusstes Leben Neben seinem Glauben sind ihm auch Nachhaltigkeit und Umweltschutz extrem wichtig. Um Massentierhaltung nicht zu unterstützen, hat er sich schon seit Jahren dazu entschieden, weniger Fleisch zu essen. Außerdem versucht er so nachhaltig wie möglich zu leben und seinen Konsum in jeglicher Hinsicht zu senken.