Herausforderung und großes Glück Sandra Hüller: Das schätzt sie an der Arbeit mit Hollywood-Stars wie Ryan Gosling und Tom Cruise Veröffentlicht: Vor 21 Minuten von dpa news Nicht nur Ryan Gosling, auch Tom Cruise: Mit beiden hat die Schauspielerin schon drehen dürfen. Bild: picture alliance / Sipa USA / Eventpress

Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller begann ihre Karriere in Thüringen und hat sich mittlerweile einen Namen in Hollywood gemacht. Bei einer Preisverleihung erzählte sie von ihrer Arbeit mit Tom Cruise und Ryan Gosling.

Schauspielerin Sandra Hüller ("Anatomie eines Falls") empfindet ihre Dreharbeiten mit Hollywood-Größen wie Tom Cruise als Herausforderung und großes Glück zugleich. "Es ist toll, dass ich mich entwickeln kann, dass ich mich an ihm orientieren kann", sagte Hüller beim Filmfest in Braunschweig. Solche Partner verändern der 47-Jährigen zufolge das eigene Spiel, weil man einfach mehr können muss.

Die Arbeit mit Gosling mache Spaß Die im thüringischen Suhl geborene Schauspielerin drehte zuletzt für einen noch titellosen Film mit Cruise unter der Regie des Mexikaners Alejandro González Iñárritu, der 2026 in die Kinos kommen soll. Ein gemeinsames Projekt mit Ryan Gosling, der Science-Fiction-Film "Project Hail Mary", ist ebenfalls für nächstes Jahr angekündigt. Den "Barbie"-Schauspieler Gosling bezeichnete Hüller als außergewöhnlichen Kollegen, der sehr präsent und sehr genau sei. Er gebe sich den Projekten wirklich hin und suche Verbindung im Spiel. "Das machen nicht alle, deswegen war das wirklich ein großes Vergnügen", sagte sie.

Hüller selbst wurde international durch ihre Rollen in den vielfach ausgezeichneten Dramen "Anatomie eines Falls" und "The Zone of Interest" bekannt. Für "Anatomie eines Falls" wurde sie im vergangenen Jahr für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. In Braunschweig wurde sie jüngst für ihre Verdienste um die europäische Filmkultur mit dem Hauptpreis geehrt.

