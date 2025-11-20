Herausforderung und großes Glück
Sandra Hüller: Was sie an der Arbeit mit Ryan Gosling und Tom Cruise besonders mag
Aktualisiert:von dpa news
Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller begann ihre Karriere in Thüringen und hat sich mittlerweile einen Namen in Hollywood gemacht. Bei einer Preisverleihung erzählte sie von ihrer Arbeit mit Tom Cruise und Ryan Gosling.
Sandra Hüller in "Fack ju Göhte 3"
Schauspielerin Sandra Hüller ("Anatomie eines Falls") empfindet ihre Dreharbeiten mit Hollywood-Größen wie Tom Cruise als Herausforderung und großes Glück zugleich. "Es ist toll, dass ich mich entwickeln kann, dass ich mich an ihm orientieren kann", sagte Hüller beim Filmfest in Braunschweig. Solche Partner verändern der 47-Jährigen zufolge das eigene Spiel, weil man einfach mehr können muss.
So wurde Hollywood-Star Tom Cruise mit "Top Gun" zur Kino-Legende
Die Arbeit mit Gosling mache Spaß
Die im thüringischen Suhl geborene Schauspielerin drehte zuletzt für einen noch titellosen Film mit Cruise unter der Regie des Mexikaners Alejandro González Iñárritu, der 2026 in die Kinos kommen soll. Ein gemeinsames Projekt mit Ryan Gosling, der Science-Fiction-Film "Project Hail Mary", ist ebenfalls für nächstes Jahr angekündigt.
Den "Barbie"-Schauspieler Gosling bezeichnete Hüller als außergewöhnlichen Kollegen, der sehr präsent und sehr genau sei. Er gebe sich den Projekten wirklich hin und suche Verbindung im Spiel. "Das machen nicht alle, deswegen war das wirklich ein großes Vergnügen", sagte sie.
Hüller selbst wurde international durch ihre Rollen in den vielfach ausgezeichneten Dramen "Anatomie eines Falls" und "The Zone of Interest" bekannt. Für "Anatomie eines Falls" wurde sie im vergangenen Jahr für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. In Braunschweig wurde sie jüngst für ihre Verdienste um die europäische Filmkultur mit dem Hauptpreis geehrt.
Schon entdeckt? Erlebe jetzt Sandra Hüller in "Finsterworld"
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Schönheits-Ideale
Bodyshaming-Eklat: Lisha Savage verteidigt Emma Fernlund - und die kontert ihre Hater!
Die "Loser" des Abends
"Große, weirde Hochzeit": Kaulitz-Brüder spotten über Bambi-Gala
Zum 70. Geburtstag
Mariele Millowitsch früher: So sah die "Marie Brand"-Darstellerin vor 59 Jahren aus
"Ganz dicke und enge Freunde"
Prominenter spielte Amor: Ohne diesen Star wären Jana Ina und Giovanni Zarrella kein Paar!
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Clementine Vaughn: Claudia Schiffers Tochter feiert in NYC
Emotionale Instagram-Botschaft
Seine Ehe ist nun endgültig vorbei: Tim Bendzko bestätigt Gerüchte
"Eine Katastrophe"
Clooney spricht Klartext: So belastend ist das Nippel-Trauma
Bekannt aus "Polizeiruf" oder "Tatort"
Felix Eitner ist mit 58 Jahren verstorben
Kino-Ikone
London ehrt Bridget Jones: Wird die Filmreihe fortgesetzt?