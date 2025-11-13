Ratten, Schimmel und ein kaputtes Dach
"Schrotthaufen" mit Aussicht: Warum Bill Kaulitz ein unbewohnbares Haus kauft
Veröffentlicht:von Sophia Huber
Bill Kaulitz (36) sorgt mal wieder für Schlagzeilen – diesmal mit einem Hauskauf, der selbst seinem Zwillingsbruder Tom (36) nur ein Kopfschütteln entlockt. Der Tokio-Hotel-Frontmann hat das Nachbarhaus seines Anwesens gekauft – ein Gebäude, das er selbst ganz offen als "unbewohnbar" bezeichnet.
Tom will Hollywood-Bruchbude abreißen
In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählt Bill, wie schlimm es wirklich aussieht:
Ratten, Schimmel, kaputtes Dach – es ist wirklich ein ekelhaftes Haus.
Trotzdem hat ihn die Lage überzeugt – und die Aussicht gleich mit. Also griff er zu.
Einfach war der Deal aber nicht. Laut Bill musste er die Vorbesitzer "regelrecht bedrängen", bis sie endlich verkauften. Tom sieht die Aktion deutlich kritischer: Er würde das Haus am liebsten direkt abreißen lassen und nennt die Investition augenzwinkernd "absurd". In Berlin, witzelte er, würde so eine Bruchbude "für gerade einmal 50 Euro den Besitzer wechseln".
Bill und Tom Kaulitz testen Kindershows in der "Superduper Show"
"Kein Facelift" – aber jede Menge Glamour
Trotz der skeptischen Kommentare bleibt Bill gelassen. Das Grundstück sei zwar klein, biete aber einen tollen Blick – und genau das sei für ihn ausschlaggebend gewesen.
Auch abseits seiner Immobiliengeschäfte gibt Bill in seinem Podcast regelmäßig private Einblicke – mal charmant, mal nachdenklich. Erst vor Kurzem sprach er über einen medizinischen Eingriff, über den er jedoch kaum Details verriet. Nur ein Hinweis sorgte für Schmunzeln: "Kein Facelift", sagte er lachend.
Dass Bill Kaulitz ein Faible für extravagante Anschaffungen hat, ist längst bekannt. Luxus gehört für ihn einfach dazu – selbst wenn’s sich dabei um ein völlig heruntergekommenes Nachbarhaus handelt.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
