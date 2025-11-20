Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm Sie sieht aus wie ihre Mutter! Claudia Schiffers Tochter Clementine Vaughn feiert ausgelassen in New York Aktualisiert: Vor 1 Stunde von spot on news Clementine Vaughn lässt sich eine gute Party nicht entgehen. Bild: Pascal Le Segretain/Getty Images

Die eben 21 Jahre alt gewordene Clementine Vaughn ist die älteste Tochter von Claudia Schiffer. Auf Instagram zeigt sie sich nun vergnügt bei einer Wild-West-Party in New York. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es sei ihre berühmte Mutter.

Die Gene lügen nicht: Clementine Vaughn ist das Ebenbild ihrer Mutter Claudia Schiffer (55). Jetzt hat die 21-Jährige auf Instagram neue Fotos geteilt, die sie bei einer Wild-West-Party in New York zeigen - und die Ähnlichkeit zum deutschen Supermodel ist verblüffend. Auf den Bildern präsentiert sich Clementine in einem tief dekolletierten Korsett-Top, das sie mit einem braunen Ledergürtel zum Schnüren in der Taille kombiniert. Dazu trägt sie eine passende Hose mit Kordelzug. Als Accessoires wählte die junge Frau eine Halskette und auffällige, übergroße Ohrringe in Türkis - ganz im Stil des Western-Mottos. Auf einem der Fotos posiert Clementine zwischen zwei Freundinnen, die ebenfalls dem Dresscode der Veranstaltung gerecht werden.

Clementine feierte kürzlich Geburtstag Interessantes Detail am Rande: Das weiße Korsett ist nicht neu im Kleiderschrank der 21-Jährigen. Dasselbe Teil trug sie bereits an Halloween, als sie sich als blutiger Vampir verkleidete. Offenbar hat das gute Stück einen festen Platz in ihrer Garderobe gefunden. Bilder von Schiffers Tochter, die erst kürzlich ihren 21. Geburtstag feierte, sind selten. Zu ihrem Ehrentag postete Mutter Claudia Schiffer eine virtuelle Liebeserklärung auf Instagram: ein fast zwei Jahrzehnte altes Foto, auf dem sie ihre Tochter auf dem Arm hält und glücklich in die Kamera lächelt. "Alles Gute zum 21. Geburtstag, meine Clementine", schrieb die 55-Jährige zu dem Schnappschuss und fügte hinzu: "Motiviert durch die Suche nach der Lektion, Neugier und Leidenschaft; nichts könnte deinen Funken, deinen Humor oder dein Charisma töten! Ich liebe dich so sehr, meine kleine Maus."

Sie kommt ganz nach der Mutter Claudia Schiffer gehört seit den 1990er-Jahren zu den ganz großen Namen der Modelwelt. Neben Clementine hat sie mit Ehemann Matthew Vaughn (54) noch einen Sohn namens Caspar und eine jüngere Tochter, Cosima. Nach ihrer Geburt und Kindheit in Großbritannien hat Clementine kürzlich den Schritt über den Atlantik gewagt. Anfang des Jahres erklärte sie gegenüber der britischen "Vogue" ihre Beweggründe für den Umzug nach New York City: "Ich habe das Ende des Erfolgs gesehen. Ich will den Anfang sehen - den Hustle und Bustle."

