Überraschung für ihre Fans
Süße News: Laura Maria Rypa verkündet Familienzuwachs
Aktualisiert:von Franziska Hursach
Laura Maria Rypa sorgt für Aufsehen im Netz - mit einer Ankündigung, die viele Fans mitten ins Herz trifft. Auf Instagram teilt die Influencerin eine süße Neuigkeit aus ihrem Familienalltag.
Laura Maria Rypa (29) hat ihre Fans mit einer besonders süßen Neuigkeit überrascht: Die Influencerin hat einen neuen Hund! Auf ihrem Instagram-Account @lauramaria.rpa teilte sie ein emotionales Reel, in dem sie ihren tierischen Neuzugang vorstellt - und dabei liebevoll mit all ihren mittlerweile fünf Fellnasen kuschelt. Unter das Video schrieb sie: "Ich hab da was, das ich euch endlich erzählen will…"
Überraschung: Laura Maria Rypa zeigt neues Familienmitglied
Die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi (33) sorgte mit dem Post für Begeisterung bei ihren Follower:innen - schließlich gehört ihre kleine Hunderasselbande längst fest zur Familie.
Erlebe Laura Maria Rypa als Reporterin bei "Crash Games"
Doch der Alltag der "Crash Games"-Reporterin ist nicht nur von Freude geprägt, sondern auch von Organisationstalent. Einige Fans fragten sich unter dem Beitrag, wie sie mit zwei Kleinkindern und fünf Hunden alles schafft. Ihre Antwort darauf war ehrlich und bestimmt:
Für manche wäre das vielleicht verrückt - für mich nicht. Ich krieg’s hin!
Sie erklärte außerdem, dass ihre Tiere ihr Ruhe und Kraft geben: "Meine Hunde haben ein wundervolles Leben - und das ist alles, was zählt."
Showdown bei "Crash Games": Wer holt den Sieg?
Emotionales Wiedersehen: Laura Maria holt Hunde nach Trennung von Pietro zurück
Übrigens: Ihre Vierbeiner leben erst seit Kurzem wieder bei ihr. Nach der Trennung von Pietro mussten die Hunde eine Zeit lang bei einem Hundetrainer unterkommen, da es die damalige Wohnsituation nicht anders zuließ.
Umso bewegender war der Moment des Wiedersehens. In einem weiteren Instagram-Video schrieb die 29-Jährige erleichtert: "Heute war endlich der Moment, auf den ich so lange gewartet habe. Die erste Nacht im neuen Zuhause… für mich, für die Kinder und auch für die Hunde."
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
