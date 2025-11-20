"Inside: Bahnhofsviertel": Tomatolix über Fentanyl und das Leben im Schatten der Droge

Im Frankfurter Bahnhofsviertel kämpfen viele täglich ums Überleben - immer häufiger wegen Fentanyl. Das Schmerzmittel ist längst zur tödlichen Alltagsdroge geworden. Was treibt Menschen in die Abhängigkeit? Dem geht YouTuber Tomatolix in seiner Reportage "Inside: Bahnhofsviertel" nach.

Tomatolix zeigt, wie Fentanyl Existenzen zerstört Fentanyl ist ein starkes, synthetisches Schmerzmittel, das in der Medizin zum Beispiel bei Krebspatient:innen eingesetzt wird. Doch auf der Straße hat es für Drogenkonsument:innen eine neue Verwendung gefunden - als billiger, extrem potenter Ersatz für Heroin. Es wirkt bis zu 50-mal stärker als Heroin, doch schon geringe Mengen können tödlich sein. Das Mittel zeigt auf tragische Weise, wie schmal der Grat zwischen Kontrolle und Absturz sein kann. Was als kurzer Rausch beginnt, endet oft in völliger Abhängigkeit - und für viele in einem Leben, das sich nur noch um die nächste Dosis dreht. In den USA hat Fentanyl bereits eine verheerende Drogenkrise ausgelöst, mit hunderttausenden Toten. Auch in Deutschland konsumieren immer mehr Menschen Fentanyl. Einer von ihnen ist Julian. Seit fünf Jahren lebt der 25-Jährige auf der Straße, mittlerweile hat er 31 Entzugsversuche hinter sich. Er hat schon früh verschiedene Drogen genommen und verkauft, um seine Sucht zu finanzieren. Heute raucht er auch Fentanyl - alle sechs Stunden eine Dosis.

Ich habe im Prinzip zwei verschiedene Köpfe. Einmal den normalen, den vernünftigen, der weiß, was richtig ist und dass das nicht gut für mich ist und einmal der Suchtkopf, der alles so argumentieren kann, dass Konsum eine gute Idee ist. Julian

Fentanyl wirkt schnell - und lässt ebenso schnell wieder nach. Wer abhängig ist, muss regelmäßig konsumieren, um Entzugserscheinungen wie Schüttelfrost, Schmerzen und Erbrechen zu vermeiden. Julian erklärt, dass er Angst habe, zu schlafen. Konsumiert er zu lange nichts, wacht er krank auf. Sein Leben sei heute ein ewiger Kreislauf von Konsum, kurzer Erleichterung und erneutem Konsum. Doch der Preis dafür ist hoch, finanziell wie körperlich. 200 bis 300 Euro braucht Julian am Tag, um seine Sucht zu finanzieren. Pfandflaschen, Spenden, kleine Diebstähle - alles fließt in die nächste Dosis. Besonders gefährlich: Viele Konsument:innen glauben, sie hätten die Dosierung im Griff. Doch ein Fehler kann tödlich sein. Dazu steigt die Abhängigkeit beim Konsum von Fentanyl schneller als bei fast jeder anderen Substanz.

Leben retten im Bahnhofsviertel: Sicherheit, Beratung und Konsumräume gegen Drogentote In einem der größten Krisenzentren Europas, dem "Eastside" im Frankfurter Ostend, können Suchtkranke in geschützter Umgebung konsumieren. Ein Versuch, Leben zu retten, wo Heilung noch nicht möglich ist. Eine Mitarbeiterin berichtet, dass Frankfurt heute trotz seiner offenen Drogenszene eine der niedrigsten Quoten für Drogentote in Deutschland hat - gerade wegen solcher Angebote. Doch Abstinenz ist für viele trotzdem oft keine einfache Option: Wer aufhört, muss sich direkt mit sich und den eigenen Problemen auseinandersetzen. Und viele würden das ohne Substanzen einfach nicht schaffen. Die Einrichtung verzichtet ganz bewusst auf große Hürden: Es gibt keine strikten Zugangsbeschränkungen, Ausweise werden nicht verlangt, und die Menschen können selbst entscheiden, wie sie die Angebote nutzen - egal ob sie Drogen konsumieren möchten oder soziale Unterstützung und Tagesstruktur suchen.

Ich hoffe, dass ihr davon die Finger lasst. Ihr habt vielleicht gesehen, für einen Moment, was das mit mir gemacht hat. Das verändert das Wesen, das verändert den Menschen. Konsumentin im "Eastside"

In der Folge von "Inside: Bahnhofsviertel" wirft Tomatolix einen intensiven Blick hinter die Schlagzeilen. Er begegnet Menschen mit bewegenden Lebensgeschichten und kleinen Hoffnungsschimmern, spricht mit Helfer:innen und Expert:innen und zeigt, wie komplex und hart der Alltag im Bahnhofsviertel wirklich ist. Jetzt kostenlos auf Joyn streamen.

