ZDF-"Herzkino" mit Valerie Niehaus "Nächste Ausfahrt Glück": So turbulent geht es in der ZDF-Reihe weiter Veröffentlicht: 31.10.2025 • 08:30 Uhr von teleschau Auf die Fans von "Nächste Ausfahrt Glück" warten drei neue Folgen. Bild: ZDF/Christiane Pausch

Einfach mal für sich sein! Das ist alles, was sich Katharina Wegener (Valerie Niehaus) wünscht. Im ZDF-Film "Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit" plant sie deshalb eine Pilgerreise. Doch dann kommt alles anders ...

Das größte Sorgenkind in der ZDF-"Herzkino"-Reihe "Nächste Ausfahrt Glück" ist mal wieder der "Kommandante": Der pensionierte Tierarzt Willi Hoffmann (Ernst Stötzner) sucht verzweifelt nach seinem erwachsenen Sohn: Juri Hoffmann (Dirk Borchardt) ist am Ende des vergangenen Films "Endlich ich" (Erstausstrahlung 2024) nach Kanada aufgebrochen. Dem zunehmenden dementen Willi ist dies aber offenbar entfallen. So unternimmt der Rentner in "Weg zur Wahrheit" einen hoffnungslosen Protestversuch nach dem anderen: Wenn sich der betagte Herr etwa selbst an ein Garagentor festkettet, ist das unterhaltsam und rührend zugleich.

Wer ist der fremde Mann vor dem Kindergarten? Doch auch ihr Beruf im Kindergarten fordert Katharina Wegener heraus: Ein fremder Mann (Sebastian Klein) steht nun schon zum zweiten Mal in Folge am Zaun und beobachtet die Kinder. Er stellt sich als Patenonkel von Peter Schober (Felix-Leonard Mothes) vor. Der kleine Junge ist erst vor kurzem gemeinsam mit seiner Mutter Laura (Susanne Bormann) nach Eisenach gezogen. Gemeinsam leben sie bei Lauras Schwester Yvonne Scherzer (Winnie Böwe). Auch die kennt den Unbekannten bisher nicht. Und so beginnen Yvonne, Katharina und Katharinas Kollegin Sybille Stadler (Susanna Simon) zu recherchieren ... "Nächste Ausfahrt Glück" ist eine oft emotionale Filmreihe. Spielten die ersten Filme im Jahr 2021 noch mit Rückblenden in die Zeit kurz vor dem Fall der Berliner Mauer, spielt sich die Handlung inzwischen vor allem in der Gegenwart ab. Dem liebenswürdigen Familienchaos tut dies aber keinen Abbruch. Überhaupt dürfen sich Fans von "Nächste Ausfahrt Glück" freuen: Anders als bisher sind in diesem Jahr gleich drei neue Filme im ZDF zu sehen. Die Filme "Hinter der Maske" und "Neuanfang" laufen am Sonntag, 9. November, und Sonntag, 16. November, jeweils um 20:15 Uhr. An drei weiteren Filmen wird bereits gearbeitet. Alle Filme siehst du auch hier im ZDF-Livestream auf Joyn.