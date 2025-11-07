Sensation! Thomas Gottschalk doch wieder in ZDF-Samstagabend-Show

Der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator Thomas Gottschalk kehrt in einer neuen Rolle zum ZDF zurück. Als Experte für Film und Fernsehen mischt er eine beliebte Quizshow auf.

Thomas Gottschalk ist zurück: In der neuesten Ausgabe der beliebten ZDF-Sendung "Der Quiz-Champion" feiert der 75-jährige Entertainer sein Comeback bei seinem früheren Sender. Nach seiner Ära als Moderator von "Wetten, dass..?" kehrt Gottschalk nun nicht als Gastgeber, sondern in einer neuen Rolle zurück. Er gehört erstmals zum fünfköpfigen Expertenteam der Show, die am Samstagabend, dem 8. November, ausgestrahlt wird. Das kommt durchaus überraschend, schließlich hatte die TV-Legende erst im Mai diesen Jahres seinen Rückzug vom "Samstagabend-Entertainment" erklärt.

In "Der Quiz-Champion" haben die Kandidat:innen die Chance, 100.000 Euro zu gewinnen - wenn sie die klügsten Köpfe in fünf Themenbereichen besiegen. Johannes B. Kerner bleibt wie gewohnt Moderator der Sendung und führt durch den spannenden Wissensmarathon. Doch mit Gottschalk als prominenter Fachkraft für Film und Fernsehen erhält die Show eine besondere Note.