Zu Gast bei "Volle Kanne" "Unter 3.000 Euro brutto": "Traumschiff"-Star Daniel Morgenroth klagt über die niedrige Gagen Aktualisiert: Vor 58 Minuten von C3 Newsroom Daniel Morgenroth (r.) spielt in der Serie "Das Traumschiff" an der Seite von Florian Silbereisen. Bild: ZDF und Dirk Bartling

In der ZDF-Morgensendung "Volle Kanne" gab das Schauspieler-Paar Daniel Morgenroth und Johanna Klante spannende Einblicke in sein Leben vor und hinter der Kamera. Sie sprachen über die Herausforderungen des Berufs, den Kultstatus des "Traumschiffs" und ihre zukünftigen Projekte.

Seit sechs Jahren steht Daniel Morgenroth als Staff-Kapitän Martin Grimm an der Seite von Florian Silbereisen auf der Brücke des "Traumschiffs". In der ZDF-Morgensendung "Volle Kanne" gewährte der 61-Jährige gemeinsam mit seiner Ehefrau Johanna Klante einen spannenden Einblick in die Welt hinter den Kulissen der Kultserie. "Wir zählen schon mit", scherzte Morgenroth über die Jubiläen der langjährigen Serie, die seit ihrer Erstausstrahlung 1981 ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens ist.

Obwohl das "Traumschiff" eine eingeschworene Fangemeinde hat, gab es im April 2025 einen Tiefpunkt bei den Einschaltquoten. Doch bei jüngeren Zielgruppen erfreut sich die Serie wachsender Beliebtheit. Morgenroth staunte: "Ich höre wirklich von vielen Leuten, wo ich gar nicht denken würde, dass die das gucken." Der Schauspieler führt diesen Trend auf den Kultstatus der Serie zurück.

Kritik an niedrigen Gagen Neben Anekdoten aus dem Serienalltag sprach Daniel Morgenroth auch über die finanziellen Herausforderungen des Schauspielberufs. "Die Anfängergelder, die liegen immer noch bei unter 3.000 Euro brutto", kritisierte der 61-Jährige. Trotz eines vierjährigen Studiums sei der Weg zum Erfolg lang und oft beschwerlich. "Wenn man heute den Wunsch hat, Schauspieler zu werden, dann muss man sich warm anziehen. Die Konkurrenz ist riesig", erklärte er. Auch Johanna Klante teilte ihre Erfahrungen aus der Schauspielbranche. Das Paar, das seit mehr als 20 Jahren gemeinsam auf der Bühne steht, wird ab Ende November in einer Komödie am Schlosspark-Theater in Berlin zu sehen sein. Das Theaterprojekt wird von Dieter "Didi" Hallervorden geleitet, der für seine provokanten Inszenierungen bekannt ist.

Neue Abenteuer für das "Traumschiff" Trotz der Herausforderungen des Schauspielberufs scheint die Begeisterung für das "Traumschiff" ungebrochen. Besonders freut sich das Schauspielerpaar auf neue Drehorte: Die nächste Reise der Crew führt nach Island. Eine erfrischende Abwechslung zu den meist tropischen Drehorten der Serie. Klante verriet, dass sie bei den Dreharbeiten ebenfalls an Bord war, jedoch nur als Begleitung ihres Mannes.