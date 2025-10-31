Es wird spannend! ZDF-Crossover zur 250. Folge: "Bettys Diagnose" trifft auf "SOKO"-Köln Veröffentlicht: 31.10.2025 • 08:21 Uhr von C3 Newsroom Elisabeth "Betty" Hertz (Henrike Hahn) und Amira Mahdi (Aylin Ravanyar, v.l.) müssen in der neuen Crossover-Folge zusammenarbeiten. Bild: ZDF / Andreas Vorwerk

Was für ein Jubiläum. 250 Folgen lang begeistert "Bettys Diagnose" schon die Fans. So ein Meilenstein muss gefeiert werden! Eingeladen sind die Kollegen von "SOKO Köln" und die Folge hat es mehr als in sich.

Vor zehn Jahren ist die Serie rund um die sympathische Krankenschwester Betty im ZDF gestartet - und hat sich längst zum Publikumsliebling am Freitagabend entwickelt. Trotz zweier Hauptrollenwechsel blieb die Mischung aus Herz, Humor und Krankenhausalltag für viele Fans unschlagbar. Und jetzt, in der 12. Staffel, steht ein echter Serienmeilenstein an: Folge 250! Auf die Fans warten nicht nur ein Baby, ein Verbrechen und ein Lockdown, sondern auch ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern aus "SOKO Köln".

"Bettys Diagnose": Darum geht es in der Jubiläumsfolge Eigentlich will Betty Hertz (Henrike Hahn) nach dem Kapitel mit Dr. Walden (Constantin Lücke) endlich neu anfangen. Doch ihr Arbeitstag beginnt anders als geplant: Auf dem Weg zur Karlsklinik wird sie Zeugin einer dramatischen Notfallgeburt - mitten auf der Straße! Gemeinsam mit Dr. Şahin (Nicolas F. Türksever) rettet sie Mutter und Kind. Applaus vom Team, Eifersucht bei Dr. Walden und dann die Überraschung: Die junge Mutter, Frau Gebhardt (Marlina Mitterhofer), ist auf der Flucht - und zwar vor dem Gesetz!

Knistert es zwischen Betty und Dr. Sahin? Nach so viel Aufregung sucht Betty eigentlich nur ein bisschen Ruhe - und will sich bei Dr. Şahin bedanken. Doch der Moment endet, wie ihn wohl kein Fan so schnell vergessen wird: Betty platzt in den Bereitschaftsraum, Dr. Şahin steht dort - oberkörperfrei! Ein kurzer Blick, ein roter Kopf, ein stilles "Oh!" - und schon ist klar: Hier knistert’s gewaltig. Ob aus dem Flirt mehr wird? Das verrät das ZDF (noch) nicht - doch die Fans dürfen hoffen! Die 250. Folge wird am 14. November um 19:25 Uhr im ZDF ausgestrahlt oder kann im kostenlosen Livestream auf Joyn angesehen werden.

Die 250. Folge "Bettys Diagnose" am 14. November um 19:25 Uhr im ZDF