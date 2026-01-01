111 talentierte Tausendsassas!
81 Min.Ab 12
81 Min.Ab 12
111 talentierte Tausendsassas!
Wer einen schlechten Tag hatte, wird sich nach dieser Folge deutlich besser fühlen. Die 111 talentierten Tausendsassas sorgen für jede Menge Chaos: Von missglückten Wellnessbehandlungen über haarsträubende Hochzeiten bis hin zu katastrophalen Küchenexperimenten - hier geht garantiert alles schief, was schiefgehen kann. Mit viel Schadenfreude und einem Augenzwinkern begleitet die Clipshow die tollpatschigsten Kandidaten durch ihren turbulenten Alltag.