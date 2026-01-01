111 verrückte Vollprofis!
82 Min.Ab 12
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111 verrückte Vollprofis!
Ob auf der Baustelle, im Büro, in der Werkstatt oder beim Heimwerken, überall gibt es sie: die Vollprofis! Die, die alles im Griff haben, kurz bevor ihr Werk zusammenbricht. Die, die jede Anleitung ignorieren und am Ende drei Schrauben übrig haben. Die, die mit maximaler Überzeugung komplett in die falsche Richtung arbeiten. Diese Clipshow zeigt die wildesten Pannen, die mutigsten Fehlentscheidungen und die verrücktesten Aktionen der Vollprofis.