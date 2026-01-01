111 vollkommen verrückte Viecher!
83 Min.Ab 12
83 Min.Ab 12
111 vollkommen verrückte Viecher!
Ob in den eigenen vier Wänden, in freier Wildbahn, beim Gassigehen, im Freiluftgehege oder im Käfig - wenn Vierbeiner auf Herrchen, Frauchen, Pfleger und alle anderen ordentlich pfeifen und frei Schnauze das tun, wonach ihnen gerade ist, dann kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Und wenn dabei dann auch noch eine Kamera läuft, dann ist es Zeit für "111 noch verrücktere Viecher!" - die Clipshow mit Countdown.