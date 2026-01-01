Alfred Hitchcock: Marnie
126 Min.Ab 16
126 Min.Ab 16
Alfred Hitchcock: Marnie
Marnie ist eine Kleptomanin, die unter falschem Namen als Sekretärin arbeitet, um Firmensafes auszurauben. Doch eines Tages gerät sie an Mark Rutland, einen Chef, der weiß, mit wem er es zu tun hat. Statt Marnie allerdings anzuzeigen und der Polizei zu übergeben, verliebt er sich in sie und beschließt, sie zu heiraten. Durch Liebe und Zuwendung will er sie von ihrer Krankheit heilen. Dies gelingt jedoch erst, als er ein traumatisches Kindheitserlebnis von Marnie aufdeckt ...