Austenland
93 Min.Ab 0
93 Min.Ab 0
Austenland
Keri Russell auf der Suche nach der wahren Liebe: In der Hoffnung, endlich ihren Traummann kennenzulernen, bucht die Jane Austen-Liebhaberin Jane Hayes einen Aufenthalt in "Austenland" - einer Ferienanlage, in der sich alles um die Welt der britischen Autorin dreht und die Gäste selbst zu Hauptfiguren einer romantischen Geschichte werden. Trotz der scheinbar perfekten Kulisse muss Jane jedoch bald erkennen, dass sie sich ihr Glück nicht durch ein Schauspiel erkaufen kann.