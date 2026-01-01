Backdraft - Männer, die durchs Feuer gehen
132 Min.Ab 16
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Backdraft - Männer, die durchs Feuer gehen
In der Kindheit hat Brian mit angesehen, wie sein Vater, ein Feuerwehrmann, bei einem Brand umkam. Als er erwachsen ist, tritt Brian selbst der Feuerbrigade bei und versucht dort, den Respekt seines älteren Bruders zu erlangen. Doch ein alter Konflikt führt zu immer neuen Streitereien, die erst in den Hintergrund treten, als ein perfider Feuerteufel die Stadt unsicher macht. Die Brüder müssen den Brandstifter finden, aber Brian hat inzwischen panische Angst vor dem Feuer ...