Bad Company
113 Min.Ab 16
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Bad Company
Kleinganove Jake Hayes macht die Straßen von New York unsicher - bis eines Tages die Polizei vor der Türe steht. Allerdings nicht wegen seiner Ganovenstücke, die CIA bittet ihn um seine Mithilfe. Was Jake nicht weiß: Sein Zwillingsbruder war Geheimagent und ist bei einem Auftrag ums Leben gekommen. Nun soll er in dessen Rolle schlüpfen und dem russischen Waffenschmuggler Adrik Vas auf die Spur kommen. CIA-Agent Gaylord Oakes hat neun Tage Zeit, Jake auf den Job vorzubereiten.