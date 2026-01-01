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Bad Company

Bad Company

113 Min.Ab 16
Kabel Eins113 Min.Ab 16
Kabel Eins
Bad Company

Bad Company

Kleinganove Jake Hayes macht die Straßen von New York unsicher - bis eines Tages die Polizei vor der Türe steht. Allerdings nicht wegen seiner Ganovenstücke, die CIA bittet ihn um seine Mithilfe. Was Jake nicht weiß: Sein Zwillingsbruder war Geheimagent und ist bei einem Auftrag ums Leben gekommen. Nun soll er in dessen Rolle schlüpfen und dem russischen Waffenschmuggler Adrik Vas auf die Spur kommen. CIA-Agent Gaylord Oakes hat neun Tage Zeit, Jake auf den Job vorzubereiten.

Genre:
Action, Comedy
Produktion:
US, 2002
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins
Copyrights:
© Disney