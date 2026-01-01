Bentley Bentayga Lang | V8 | Luxus pur | Kölsche Jung trifft Luxushobel
39 Min.Ab 12
39 Min.Ab 12
Bentley Bentayga Lang | V8 | Luxus pur | Kölsche Jung trifft Luxushobel
Das Comeback des Jahres: mit Herbert im Bentley Bentayga EWB! In der Extended Wheelbase Version bietet der Bentley Bentayga noch mehr Platz für Luxus. Vor allem beeindruckt er mit seinem Interieur, das jedem Wohnzimmer Konkurrenz macht. Mit stolzen 550 PS und einer Spitzengeschwindigkeit von 290 km/h ist er für alles gerüstet! 😎 Aber Luxus ist noch schöner, wenn man ihn teilt. Und mit wem könnte ich das besser als mit der kölschen Frohnatur Herbert? Nachdem er bereits den Opel Rocks E mit seinen 12 PS getestet hat – ein krasser Kontrast, oder? Wie schnell traut sich Herbert in diesem Luxusliner zu fahren und besteht der Bentley Bentayga EWB den ultimativen Herbert-Check?
Genre:Auto, Motorsport
Altersfreigabe:
12