Beruf: Reporter
Beruf: Reporter
David Locke ist ein ausgebrannter Fernsehjournalist, der während einer Reportagereise durch Afrika zunehmend an der Sinnlosigkeit seines Berufs und seines Lebens verzweifelt. In einem abgelegenen Hotel trifft er auf einen geheimnisvollen Mitreisenden, einen international vernetzten Waffenhändler, der kurz darauf stirbt. Getrieben vom Wunsch nach einem radikalen Neuanfang fasst Locke einen folgenschweren Entschluss: Er nimmt die Identität des Toten an und lässt seine eigene Existenz zurück. Mit dessen Terminkalender reist Locke quer durch Europa und Afrika – auf der Suche nach Freiheit und einem anderen Leben. Doch bald gerät er in ein gefährliches Geflecht aus Waffenschmuggel, politischen Konflikten und verdeckten Absprachen. Begleitet wird er von einer rätselhaften jungen Frau, zu der er sich zunehmend hingezogen fühlt. Während ihre Nähe Hoffnung verspricht, erkennt Locke, dass die neue Identität einen hohen Preis fordert – und der Vergangenheit nicht zu entkommen ist.