Cabin Fever
89 Min.Ab 18
Cabin Fever
Fünf College-Absolventen wollen in der idyllischen Natur ihren Abschluss feiern. Dort in der Wildnis wütet allerdings ein seltsames, Fleisch fressendes Bakterium, das schließlich auch die Freunde erreicht. Sie verscheuchen einen schwer infizierten Einheimischen, der im nahegelegenen See völlig zerfressen verstirbt. Dumm nur, dass das Seewasser als Trinkwasserreservoir benutzt wird und sich das Virus nun unbemerkt ausbreiten kann. Verzweifelt beginnt der Kampf gegen die Bakterien.