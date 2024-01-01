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Castle Freak

Castle Freak

95 Min.Ab 18
Thrillbox95 Min.Ab 18
Thrillbox

Castle Freak

Stuart Gordon Horror-Kultfilm nach H.P. Lovecraft im unzensierten Director's Cut! Rebecca und John Reilly beziehen mit ihrer Tochter eine geerbte, uralte Burg in Italien. Doch Rebecca spürt früh: Sie sind nicht allein... Stimmen etwa die Gerüchte, dass tief unten im Kerker des Gemäuers ein grauenhaftes Wesen haust? Nach "Re-Animator" und "From Beyond" adaptierte Regisseur Stuart Gordon für "Castle Freak" eine weitere Kurzgeschichte H.P. Lovecrafts ("The Outsider") mit Jeffrey Combs und Barbara Crampton.

Genre:
Horror
Altersfreigabe:
18
Sender / Lizenzgeber:
Thrillbox
Copyrights:
© 2024 Pandastorm Pictures GmbH