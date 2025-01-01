Caveman
97 Min.Ab 12
Caveman
Komödie mit Moritz Bleibtreu: Rob träumt vom Erfolg als Comedian und will an einem Openmic-Abend sein Programm über den Caveman, einen imaginären Freund aus der Steinzeit, präsentieren. Er glaubt, durch Caveman die Unterschiede zwischen Männern und Frauen besser verstehen zu können. Doch seine Frau Claudia verlässt ihn kurz vor dem Auftritt. Auf der Bühne ändert Rob spontan sein Programm, nimmt seine Trennung zum Thema und spricht über die Unvereinbarkeit von Frauen und Idioten.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2023
12
