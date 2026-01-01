Chasing Niagara
In der atemberaubenden Extremsport-Dokumentation Chasing Niagara begleitet Regisseur Rush Sturges den mexikanischen Profi-Kajaker Rafa Ortiz auf einer waghalsigen Reise: Sein Ziel ist es, als erster Mensch die gewaltigen Niagarafälle in einem Kajak zu bezwingen. Was als kühner Traum beginnt, entwickelt sich zu einer dreijährigen Odyssee voller physischer und psychischer Herausforderungen. Gemeinsam mit einem Team aus erfahrenen Paddlern, darunter auch Sturges selbst, trainiert Ortiz in den wilden Flüssen Mexikos und Nordamerikas. Doch je näher sie dem Ziel kommen, desto größer werden die Zweifel – nicht nur wegen der lebensgefährlichen Natur des Unterfangens, sondern auch wegen der rechtlichen Konsequenzen, denn das Befahren der Niagarafälle ist streng verboten. Die Doku zeigt nicht nur spektakuläre Naturaufnahmen und waghalsige Stunts, sondern auch die inneren Konflikte eines Mannes, der zwischen Traum und Verantwortung steht. Chasing Niagara ist ein fesselndes Porträt über Mut, Freundschaft und die Grenzen des Machbaren.