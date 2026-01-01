Conjuring - The Beyond
Conjuring - The Beyond
Dr. Pretorious hat in seinem Institut eine kleine Gruppe für ein Schlafexperiment versammelt: Da ist die geschiedene Wanda, die einfach nur abschalten will, die spirituelle Margo, der geborene Skeptiker Porter und der gutmütige und immer leicht alkoholisierte Hinterwäldler. Theo. Der Doktor will mit Hilfe von Hypnose einen Schlafdämon erforschen, der in so ziemlich jeder Folklore der Welt seinen Platz zu haben scheint. Während des ersten Experiments erleben alle vier Teilnehmer genau denselben Alptraum. Als dann der erste Teilnehmer verschwindet wird es zur Gewissheit: Der Dämon ist real! Aber wie wird man ihn wieder los? Es beginnt ein Kampf um Leben und Tod...