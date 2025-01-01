Coogans großer Bluff
Hilfssheriff Coogan aus Arizona soll Häftling Ringerman aus New York abholen und sorgt mit seinem Western-Look in der Großstadt für Aufsehen. Da sich Ringerman wegen einer Überdosis Rauschgift noch im Krankenhaus befindet, soll sich Bewährungshelferin Julie um Coogan kümmern. Doch der recherchiert auf eigene Faust und erpresst von Ringermans Freundin das Versteck des inzwischen geflohenen Sträflings. Es kommt zu einer wilden Verfolgungsjagd mit dem Motorrad.