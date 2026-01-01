Das China-Syndrom
123 Min.Ab 12
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Das China-Syndrom
Bei einer routinemäßigen Reportage über ein Atomkraftwerk wird die Fernsehreporterin Kimberly Wells Zeugin eines beinahe katastrophalen Zwischenfalls – ein sogenanntes „China-Syndrom“, bei dem ein Reaktor durchschmelzen und sich unkontrolliert ins Erdinnere fressen könnte. Doch die Betreiber wiegeln ab. Gemeinsam mit ihrem Kameramann und dem Ingenieur Jack Godell, der zunehmend Zweifel an der Sicherheit des Reaktors hegt, beginnt Kimberly zu recherchieren. Was sie entdeckt, ist ein Netz aus Vertuschung, Profitgier und tödlicher Ignoranz. Als Jack versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen, gerät er selbst ins Visier mächtiger Interessen. Die Spannung eskaliert, als klar wird: Ein weiterer Fehler könnte Millionen Menschenleben kosten.