Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Das Leuchten der Erinnerung

Das Leuchten der Erinnerung

109 Min.Ab 12
SAT.1 emotions109 Min.Ab 12
Joyn Plus
SAT.1 emotions
Das Leuchten der Erinnerung

Das Leuchten der Erinnerung

Ein seit Jahrzehnten verheiratetes Paar, gesundheitlich angeschlagen und vom Alltag der erwachsenen Kinder eingeengt, bricht stillschweigend zu einem letzten großen Abenteuer auf: Mit ihrem alten Wohnmobil "The Leisure Seeker" reisen sie die US-Ostküste hinunter bis nach Key West. Auf dem Roadtrip begegnen sie riskanten Situationen, amüsanten Momenten und der Gegenwart Amerikas, während sie ihre gemeinsame Vergangenheit reflektieren.

Genre:
Tragikomödie, Abenteuer
Produktion:
IT, 2017
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1 emotions
Copyrights:
© LEONINE Licensing AG