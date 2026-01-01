Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Duft von Apfelblüten

Der Duft von Apfelblüten

88 Min.Ab 0
Fabella88 Min.Ab 0
Fabella
Der Duft von Apfelblüten

Der Duft von Apfelblüten

Tess Delaney, erfolgreiche Expertin für Antiquitäten, führt ein strukturiertes, arbeitsreiches Leben – bis ein attraktiver Banker in ihr Büro tritt und ihr eine Nachricht überbringt, die alles verändert: Ihr Großvater, von dem sie nie wusste, hat ihr die Hälfte einer Apfelplantage in Südkalifornien vererbt. Die andere Hälfte gehört ihrer bislang unbekannten Halbschwester Isabel. Zunächst entschlossen, ihren Anteil schnell zu verkaufen, reist Tess in das idyllische Tal, um die Angelegenheit persönlich zu klären. Doch die Weite der Plantage, der Duft der Apfelblüten und die Herzlichkeit der Bewohner berühren sie tiefer, als sie erwartet hätte. Während Tess und Isabel sich annähern, tauchen Hinweise auf alte Familiengeheimnisse auf – und plötzlich steht nicht nur die Zukunft des Betriebs auf dem Spiel, sondern auch ein Stück ihrer gemeinsamen Geschichte.

Genre:
Drama
Produktion:
US, CA, 2023
Altersfreigabe:
0
Sender / Lizenzgeber:
Fabella
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH