Der Grinch
101 Min.Ab 6
Weihnachtsabend in der Kleinstadt Whoville: Voller Erwartung harren die Kinder auf die Bescherung. Doch einer hat etwas dagegen: Der Grinch. Der griesgrämige, zottelige Gnom sieht aus seiner Höhle genervt auf das weihnachtliche Treiben. Da er ein zu kleines Herz hat, ist er ein gefühlskaltes Wesen geworden. Und als solches will er die Kinder um ihr Glück bringen. Sein Plan: Er will alle Geschenke stehlen. So zieht er los, doch die kleine Cindy bringt ihn ganz aus dem Konzept.