Der Krieg im Bohnenfeld
113 Min.Ab 12
113 Min.Ab 12
Der Krieg im Bohnenfeld
Fantasy unter der Regie von Robert Redford: Milagro, ein kleiner Ort in New Mexiko, soll durch den Bau einer Ferienanlage zum Touristenmagneten werden. Die wenigsten Bürger befürworten das Projekt, denn die Lebensgrundlage vieler Bauern würde durch den Bau verlorengehen. Als Joe Mondrago heimlich einen der städtischen Bewässerungskanäle umleitet, um das Bohnenfeld seines verstorbenen Vaters zu bewässern, bricht ein Kampf zwischen Bürgern und Behörden aus.