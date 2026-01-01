Der Kristallschädel - Teil einer alten Legende? | Dokumentation
50 Min.Ab 12
50 Min.Ab 12
Der Kristallschädel - Teil einer alten Legende? | Dokumentation
Ein Schädel aus Kristallquarz: Eine Theorie besagt, dass er Teil einer alten Legende ist. Eines Tages sollen sich demnach 13 dieser Schädel zu einem Einzigen vereinen und die großen Geheimnisse des Lebens lüften. Einige dieser Kristallschädel sind bereits aufgetaucht und weltweit in Museen ausgestellt. Die Dokumentation geht der Frage nach, was tatsächlich hinter dem Geheimnis der Kristallschädel steckt. Nicht erst seit Indiana Jonas ist das Geheimnis der Kristallschädel ein Thema. Die Dokumentation ist Teil der Reihe "Mythen der Geschichte". Eine Reihe von Dokumentarfilmen, die sich mit den modernen Bemühungen zur Lösung historischer Geheimnisse befassen.