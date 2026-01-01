Der letzte Akt
103 Min.Ab 12
Al Pacino glänzt als gealterter Schauspieler Simon Axler, dessen Karriere am Boden liegt und der mit Selbstzweifeln und Suizidgedanken kämpft. Nach einem Zwischenfall bei einer Theateraufführung begibt er sich in psychiatrische Behandlung und zieht sich aufs Land zurück. Dort begegnet er regelmäßig Pegeen, der viel jüngeren Tochter eines Freundes. Trotz ihrer lesbischen Orientierung beginnen die beiden eine riskante, leidenschaftliche Beziehung voller moralischer Konflikte.