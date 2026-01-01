Der letzte Friedenssommer - Europa 1938 in privaten Farbfilmen
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Der letzte Friedenssommer - Europa 1938 in privaten Farbfilmen
Europa im Jahr 1938: 12 Monate zwischen Hoffen und Bangen. 12 Monate, die über die Zukunft des Kontinents und das Schicksal von Millionen entscheiden. In Deutschland haben die Nationalsozialisten eine Diktatur errichtet. Konkurrierende politische Parteien sind aufgelöst. Die jüdische Bevölkerung ist der staatlichen Willkür schutzlos ausgeliefert. Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Sorgen haben die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg bestimmt; jetzt wollen die Menschen leben. Sie genießen die Sonnentage, verbringen ihre freie Zeit in den Cafes und flanieren in farbenfrohen Sommerkleidern.