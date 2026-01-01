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Der Mann, der zuviel wusste

Der Mann, der zuviel wusste

116 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS116 Min.Ab 12
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Der Mann, der zuviel wusste

Der Mann, der zuviel wusste

Auf einer Reise nach Marokko, die der Arzt Dr. Ben MacKenna mit seiner Frau Jo und dem kleinen Sohn Hank unternimmt, lernt die Familie bei einer Busfahrt den Franzosen Louis Bernard kennen. Tags darauf, als MacKenna und seine Frau einen Markt besuchen, wird Bernard eben dort hinterrücks erstochen. Er schleppt sich zu MacKenna und vertraut ihm sterbend an, dass in London ein Attentat auf einen hochrangigen Politiker geplant ist. Nun ist MacKenna ein "Mann, der zu viel weiß" ...

Genre:
Thriller, Krimi-Drama, Mystery
Produktion:
US, 1956
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH