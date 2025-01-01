Der Mann hinter der Maske
101 Min.Ab 12
Der Mann hinter der Maske
1775 wird Söldner Will Reynolds von seinem Auftraggeber verraten, weil er die Wahrheit über die Verbrechen der Ostindien-Kompanie kennt. Er überlebt knapp, nimmt die Identität eines toten Vikars an und findet in einem englischen Dorf Zuflucht - und Liebe. Doch seine Vergangenheit verfolgt ihn bis nach Amerika, wo er tagsüber in einer Druckerei arbeitet und nachts als maskierter Rächer gegen seine früheren Feinde kämpft.