Der Mann ohne Furcht
Der Mann ohne Furcht
Als der erschöpfte Jubal Troop im bergigen Wyoming zusammenbricht, findet ihn der gutmütige Rancher Shep Horgan und nimmt ihn bei sich auf. Jubal, ein Mann mit einer schweren Vergangenheit, beweist schnell Fleiß, Loyalität und Führungsstärke und wird bald Sheps wichtigster Vorarbeiter. Doch sein neuer Platz im Leben weckt Neid und Misstrauen: Pinky, Sheps bisheriger rechte Hand, sieht seine Stellung bedroht und reagiert mit wachsender Feindseligkeit. Die Lage spitzt sich zu, als Sheps junge Frau Mae beginnt, Jubal nachzustellen. Unglücklich in ihrer Ehe und voller Sehnsüchte, versucht sie den Fremden zu verführen – doch Jubal weist sie zurück. Seine Zurückhaltung treibt Mae jedoch nur weiter in ihre Verzweiflung und bringt Pinky endgültig gegen ihn auf. Gleichzeitig verliebt sich Jubal in Naomi, die Tochter gläubiger Siedler, die auf dem Land der Horgans lagern. Missgunst, verletzte Eitelkeiten und falsche Anschuldigungen entfesseln schließlich eine Kette von Ereignissen, die Jubal zum Gejagten machen. Während die Männer der Region zu den Waffen greifen, muss er seinen Mut und seine Integrität beweisen – und entscheiden, ob er weiter davonläuft oder endlich für sein neues Leben kämpft.