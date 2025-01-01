Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der rosarote Panther

89 Min.Ab 6
Nach dem Mord an dem bekannten Fußballtrainer Gluant wird auch noch dessen wertvoller Diamantring, der "Rosarote Panther", gestohlen. Inspektor Clouseau und sein Assistent Ponton übernehmen den Fall. Bei den Recherchen wird Clouseau misstrauisch von Chefinspektor Dreyfus beobachtet, der eigentlich darauf hofft, dass Clouseau bei dieser Aufgabe scheitern wird. Doch Clouseau wäre nicht Clouseau, wenn es ihm nicht gelänge, Licht in das Dunkle dieses Kriminalfalles zu bringen ...

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 2006
Altersfreigabe:
6
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© MGM International Television Distribution