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Der Spitzenkandidat

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Der Spitzenkandidat

Hugh Jackman schlüpft in die Rolle des gefallenen Senators Gary Hart - nach einer wahren Begebenheit: Gary Hart gilt 1988 als sicherer Kandidat für die demokratische Präsidentschaftsnominierung in den Vereinigten Staaten. Um seinen Wahlkampf weiter voranzutreiben, lässt er sich von den Medien begleiten - mit Folgen. Fotos, die ihn mit der Journalistin Donna Rice zeigen, bringen ihn in Verruf als vermeintlichen Ehebrecher und zwingen ihn letztlich dazu, aus dem Rennen auszutreten.

Genre:
Biografie, Drama
Produktion:
US, 2018
Altersfreigabe:
0
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1 emotions
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH