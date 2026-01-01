Der weiße Sohn der Sioux
92 Min.Ab 12
Der weiße Sohn der Sioux
Der elfjährige Jim Aherne ist der einzige Überlebende bei einem Indianerüberfall. Sioux-Häuptling Yellow Eagle nimmt den Jungen auf und zieht ihn wie seinen eigenen Sohn groß. Bald denkt und fühlt Jim wie ein Indianer. Doch als eines Tages Gerüchte aufkommen, die Sioux sollten in ein Reservat gesteckt werden, fühlt er sich zwischen seiner alten und seiner neuen Identität hin- und hergerissen. Sein innerer Kampf wird noch schwerer, als er sich in die Weiße Tally verliebt ...