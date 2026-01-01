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Die furchtbaren Sieben

Die furchtbaren Sieben

96 Min.Ab 16
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Die furchtbaren Sieben

Die Geschichte beginnt, als die „furchtbaren“ Sieben, eine berüchtigte Bande Revolverhelden, in die kleine verträumte Westernstadt Yucca Flat einziehen. Angeführt vom fiesen „Devil“, verwandeln sie das friedliche Städtchen in kürzester Zeit in ein wahres Tollhaus. Der junge Phil wird flugs zum Hilfssheriff ernannt und tritt mit Besenstiel und Bratpfanne den aussichtslosen Kampf gegen die Bande an. Doch als Phil zu Tode kommt, passiert etwas Überraschendes…

Genre:
Action
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Grjngo
Copyrights:
© Grjngo GmbH