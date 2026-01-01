Die Geheimwaffen des Dritten Reiches
Die Geheimwaffen des Dritten Reiches
'V 1 Deutsche Geheimwaffen - die letzte Rettung?': Auf die 'V 1' setzte Hitler große Hoffnung. Der Film zeigt Entwicklung, Planung und Einsatz dieser ersten Rakete. 'V 2 - Hitlers Wunderwaffe': Am 3. Oktober 1942 startete die erste 'V 2', von der sich Hitler die Entscheidung des Krieges versprach. 'Wettlauf um die Atombombe': In Norwegen eroberten die Deutschen die einzige, für die Atombombenentwicklung wichtige Schwerwasserfabrik der Welt. Der Autor Janusz Pielalkiewicz (1925-1988), der über 30 Bücher verfasst hat, von denen die meisten in mehrere Sprachen übersetzt wurden, hat sich einen internationalen Ruf als Militärschriftsteller und Autor für das Spezialgebiet Geheimdienste und Kommandounternehmen erworben. Er hat für seine zeitgeschichtlichen Text- und Bilddokumentationen einen völlig neuen und unverkennbaren Buchstil entwickelt, der von den in- und ausländischen Kritikern und Historikern enthusiastisch aufgenommen worden ist. Zu seinen Veröffentlichungen gehören so erfolgreiche Titel wie 'Israels langer Arm', 'Stalingrad', 'Die Schlacht von Monte Cassino' oder 'Weltgeschichte der Spionage'.