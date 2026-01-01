Die Hochzeitsregel
Die Hochzeitsregel
Gemma und Max waren früher beste Freunde, doch das Leben hat sie in verschiedene Richtungen geführt. Erst der unerwartete Tod von Rosa, der warmherzigen Besitzerin ihres alten Ferienjobs‑Restaurants, bringt sie wieder zusammen. Zu ihrer Überraschung hat Rosa ihnen das geliebte Lokal vererbt – allerdings mit einer besonderen Bedingung: Beide müssen innerhalb von drei Wochen verheiratet sein, sonst fällt das Restaurant an Rosas wenig sympathischen Neffen. Widerwillig schließen Gemma und Max einen Pakt – schließlich geht es um ein Stück Vergangenheit, das ihnen mehr bedeutet, als sie zugeben. Während sie sich durch verrückte Blind Dates, charmante Fehlgriffe und ungewollt romantische Momente manövrieren, beginnt eine alte Vertrautheit aufzuleben. Doch je näher die Deadline rückt, desto unklarer wird, ob sie wirklich auf der Suche nach anderen Partnern sind – oder ob zwischen ihnen längst wieder etwas Funken schlägt.