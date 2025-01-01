Die Höllenfahrt der Poseidon
113 Min.Ab 12
Die Höllenfahrt der Poseidon
Während der Silvesterfeier wird der Luxusdampfer "Poseidon" von einer Flutwelle getroffen. Kieloben treibt der Ozeanriese auf dem Meer. Angeführt von dem Geistlichen Frank Scott versuchen die wenigen Überlebenden, sich durchzuschlagen. Scott sieht die einzige Möglichkeit zu überleben darin, durch den Schiffsschraubenschacht ins Freie zu gelangen. Unter seiner Führung bahnen sie sich einen mühsamen Weg durch das zerstörte Schiff. Schaffen sie es, bevor die "Poseidon" sinkt?