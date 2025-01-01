Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Höllenfahrt der Poseidon

Die Höllenfahrt der Poseidon

113 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS113 Min.Ab 12
Joyn Plus
Kabel Eins CLASSICS
Die Höllenfahrt der Poseidon

Die Höllenfahrt der Poseidon

Während der Silvesterfeier wird der Luxusdampfer "Poseidon" von einer Flutwelle getroffen. Kieloben treibt der Ozeanriese auf dem Meer. Angeführt von dem Geistlichen Frank Scott versuchen die wenigen Überlebenden, sich durchzuschlagen. Scott sieht die einzige Möglichkeit zu überleben darin, durch den Schiffsschraubenschacht ins Freie zu gelangen. Unter seiner Führung bahnen sie sich einen mühsamen Weg durch das zerstörte Schiff. Schaffen sie es, bevor die "Poseidon" sinkt?

Genre:
Abenteuer, Thriller
Produktion:
US, 1972
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© Walt Disney Company Germany GmbH