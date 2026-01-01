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Die Legende des Zorro

Die Legende des Zorro

126 Min.Ab 12
Kabel Eins126 Min.Ab 12
Kabel Eins

Die Legende des Zorro

Nachdem Kalifornien mit seiner Hilfe der 31. Staat der Union geworden ist, muss sich Zorro an das Versprechen halten, das er einst seiner Frau Elena gegeben hat: seine geheimnisvolle Identität aufgeben und fortan ein normales Leben als Don Alejandro de la Vega führen. Doch so leicht fügt sich der verwegene Abenteurer nicht in die erzwungene Ruhe als Ehemann und Familienvater und sucht schon bald nach neuen Herausforderungen - sehr zum Missfallen seiner Frau ...

Genre:
Abenteuer, Action
Produktion:
US, 2005
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN