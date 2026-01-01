Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schattenreiter - Im Schatten der Sklaven

Action Hits93 Min.Ab 16
Packender Western mit Superstar Tom Selleck: Obwohl sie den amerikanischen Bürgerkrieg überstanden haben, steht den Brüdern Mac und Dal ihr schlimmster Kampf noch bevor. Bei ihrer Rückkehr in die Heimat müssen die beiden feststellen, dass ihre Familie entführt wurde. Die Verschleppten sollen als Sklaven verkauft werden. Mac und Dal nehmen die Verfolgung auf und sind bereit, alles zu tun, um ihre Liebsten zu befreien.

Genre:
Western
Produktion:
US, 1982
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Action Hits
Copyrights:
© Sony Pictures Television International Deutschland